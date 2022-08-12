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PPPoker - приложение №1

PPPoker -
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Революция

в онлайн-покере

PPPoker — это новейшая мобильная онлайн платформа для игры в покер во всем мире. Играйте в глобальной лиге, станьте чемпионом и выигрывайте тонны призов! Каждый может создать свой клуб и играть с друзьям в любом месте и в любое время, или же уже войти в готовые клубы в мировых союзах.

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ПЛАТФОРМА PPPOKER

КЛУБ «ВСЕ🤘СВОИ» — ID 2989168

  • СОЮЗ: YAMAL
  • Курс: 1 фишка = 100 Рублей
  • РБ Агентам %: 70
  • РБ Игрокам %: 50
  • world Страны: Россия, Англия
  • Уровень игры: Средний

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КЛУБ «Prime» — ID 3385084

  • СОЮЗ: PRIME TIME
  • Курс: 1PP = 1$
  • РБ Агентам %: 70
  • РБ Игрокам %: 50
  • world Страны: РОССИЯ, АНГЛИЯ, АМЕРИКА
  • Уровень игры: Средний

Напишите нам, чтобы начать играть прямо сейчас

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Для игроков

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и получи рейкбек до 60%

Удобный способ пополнения

VISA, MASTERCARD, QIWI, USDT

Моментальный депозит и кешаут

Поддержка по всем вопросам 24/7

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